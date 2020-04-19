Амурский губернатор заявил, что у врачей скорой достаточно средств индивидуальной защиты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Нехватки средств защиты для врачей скорой помощи в Приамурье не выявлено, к такому выводу пришла комиссия правительства региона, во время проверки после обращения врача скорой помощи к губернатору Василию Орлову. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

В пятницу врач скорой помощи из Благовещенска Олег Шульга в Instagram обратился к губернатору Приамурья. Он рассказал, что на станции скорой помощи не хватает защитных комбинезонов, и врачам выдают лишь одноразовые халаты. Он также добавил, что администрация не может оперативно закупить средства защиты из-за бюрократических задержек с оформлением и закупкой через тендер. Кроме того, Шульга рассказал, что один из его коллег заразился коронавирусом при работе с больным, который скрыл свой диагноз.

"В субботу на скорой работала комиссия правительства. У меня есть выводы, которые представил Минздрав. По этим бумагам СИЗов на "скорой" достаточно, на подходе есть еще. Росздравнадзор сделал также свое заключение", - написал Орлов.

Он добавил, что приглашает Олега Шульгу на личную встречу, чтобы обсудить все вопросы "очно, а не в Instagram, с аргументами и эмоциями".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.