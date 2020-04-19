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Пандемия коронавируса нового типа

Амурский губернатор заявил, что у врачей скорой достаточно средств индивидуальной защиты

К Василию Орлову ранее обратился врач скорой помощи из Благовещенска и рассказал о нехватке защитных комбинезонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Нехватки средств защиты для врачей скорой помощи в Приамурье не выявлено, к такому выводу пришла комиссия правительства региона, во время проверки после обращения врача скорой помощи к губернатору Василию Орлову. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Дорогие друзья, в воскресенье - немного об основном на этой неделе. Но во-первых, всех, кто отмечает – со Светлым Праздником Пасхи! Божьей помощи в делах всем и здоровья, конечно! Теперь итоги. Конечно, самая главная тема сейчас – это коронавирус и меры по сдерживанию его распространения. К сожалению, не все идет так, как мы бы хотели. На сегодня у нас 16 подтвержденных случаев коронавируса. Они вышли за пределы Благовещенска. География такая – Благовещенск – 13. Тында – 2, Зея – 1. Хорошо, что заболевание у большинства протекает в легкой или бессимптомной форме. Но плохо, что растет статистика. Еще под подозрением в стационарах 4 человека (г. Благовещенск, г. Зея и г. Белогорск). Еще раз напоминаю, что все нормы и ограничения, которые мы приняли (дистанционное обучение, самоизоляция, серьезные санитарные ограничения для бизнеса) – не блажь. Они продиктованы ситуацией. И еще – мы должны привыкнуть к тому, что надо носить маску и мыть руки при каждом удобном случае. Это может уберечь от вируса и не передать его дальше. Теперь о том, что бурно обсуждалось в сети с вечера пятницы – об экипировке наших медиков средствами защиты. В субботу на "скорой" работала комиссия правительства. У меня есть выводы, которые представил минздрав. По этим бумагам СИЗов на «скорой» достаточно, на подходе есть еще. Росздравнадзор сделал также свое заключение. Но автор того видео врач Олег Шульга @shulz_ak111 обращался лично ко мне, и я его приглашаю на личную встречу, чтобы очно, а не в инстаграм, все обсудить с аргументами и эмоциями. Пожалуйста, приходите. И теперь немного о том, что все же не все наши планы может сломать коронавирус. Продолжается масштабная дорожная кампания. Вовсю идет ремонт путепровода по Загородной в Благовещенске, с завтрашнего дня в рамках БКАД начнется ремонт улицы Калинина. В Тынде в отдаленных районах будут построены детские площадки. В Благовещенске начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс - универсальный игровой зал площадью в 540 квадратных метров. А в краеведческом музее идет ремонт в главном здании - обновление лестничного марша и экспозиционного зала №11. Я желаю всем здоровья и спокойной следующей недели. #Амурскаяобласть

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

В пятницу врач скорой помощи из Благовещенска Олег Шульга в Instagram обратился к губернатору Приамурья. Он рассказал, что на станции скорой помощи не хватает защитных комбинезонов, и врачам выдают лишь одноразовые халаты. Он также добавил, что администрация не может оперативно закупить средства защиты из-за бюрократических задержек с оформлением и закупкой через тендер. Кроме того, Шульга рассказал, что один из его коллег заразился коронавирусом при работе с больным, который скрыл свой диагноз.

"В субботу на скорой работала комиссия правительства. У меня есть выводы, которые представил Минздрав. По этим бумагам СИЗов на "скорой" достаточно, на подходе есть еще. Росздравнадзор сделал также свое заключение", - написал Орлов.

Он добавил, что приглашает Олега Шульгу на личную встречу, чтобы обсудить все вопросы "очно, а не в Instagram, с аргументами и эмоциями".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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