Врио главы Чувашии призвал жителей организовать "Бессмертный полк" в соцсетях

"Эпидемия, конечно, может изменить графики мероприятий и их форму. Но ничто не заставит нас забыть о героях Великой Отечественной войны. Пусть наш "Бессмертный полк" пройдет в этом году по страницам социальных сетей. Записывайте и публикуйте видео с рассказами о своих героях - дедушках и бабушках. Вместе будем гордиться подвигом ветеранов и сохраним память о них для наших детей и внуков", - написал Николаев на своей страничке в Instagram.

На видео Николаев также рассказал о своем дедушке Федоре Григорьеве, который ушел на фронт в первый день войны, был назначен сапером в инженерные войска, боевое крещение и первое ранение получил под Смоленском, а после лечения в госпитале вернулся на фронт, сражался под Москвой и был комиссован после второго тяжелого ранения.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь врио главы Чувашии Александр Кузин, в настоящее время в республике не принято решение о том, состоится ли 9 мая акция "Бессмертный полк".

По данным минздрава республики, 19 апреля новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 жителей Чувашии, среди них пятеро несовершеннолетних от двух до 13 лет, возраст других зараженных варьируется от 24 до 81 года. Десять человек госпитализированы, остальные наблюдаются амбулаторно. Всего в республике выявлено 193 случая заражения коронавирусной инфекцией.