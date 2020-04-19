Ирак отменил решение о приостановке лицензии Reuters на своей территории

ТАСС, 19 апреля. Власти Ирака в воскресенье отменили ранее принятое решение о приостановке лицензии агентства Reuters в стране. Об этом сообщило само агентство.

По его данным, Комиссия по коммуникациям и медиа Ирака информировала Reuters, что решение об отмене было принято, "чтобы разрешить прозрачную и беспристрастную работу СМИ в соответствии с правилами вещания".

Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Комиссия по коммуникациям и медиа Ирака приняла решение приостановить на три месяца действие лицензии агентства в связи с обвинениями в искажении данных по ситуации с коронавирусом в стране. Причиной принятия решения стало сообщение агентства от 2 апреля, в котором утверждалось, что в республике подтверждены тысячи случаев заражения новым коронавирусом, в то время как власти страны говорят о 772 случаях.

По последним данным иракского Минздрава, в республике зафиксировано 1 415 случаев заражения коронавирусом, 812 пациентов поправились, 79 человек умерли.