Более 100 российских туристов планируют вылететь 20 апреля из Непала домой

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 100 российских граждан могут быть вывезены из Непала в ходе запланированного на 20 апреля вывозного рейса, который отправится по маршруту Катманду (Непал) - Янгон (Мьянма) - Москва. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Непале Владимир Мельников.

"Это рейс авиакомпании Royal Flight. Сейчас мы готовимся к нему, чтобы возвращение наших граждан прошло благополучно", - рассказал дипломат. По его словам, российских граждан в Катманду 122 человека. Часть туристов живут в организованном посольством палаточном городке.

Он отметил, что в настоящее время уточняются списки пассажиров. В целом о своем желании вылететь этим рейсом завили около 150 человек, в том числе и граждане других стран: Белоруссии, Казахстана, Украины.

По словам дипломата, в посольстве создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Туристы доставлялись в Катманду из разных регионов, в частности, из города Лукла у подножия Эвереста и города Покхары в центральном Непале. Еще одна группа из Покхары, ранее внесенная в список на выезд, уже на пути в Катманду.

В настоящее время в Непале зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, летальных исходов пока не отмечено. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.