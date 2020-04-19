В Коми прибыли специалисты Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 19 апреля. Специалисты Министерства здравоохранения РФ, во главе с замминистра Олегом Гридневым, прибыли в республику Коми по просьбе властей для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье врио главы Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям в группе "Республика Коми" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня прибыла, несмотря на праздник, группа специалистов из федерального Министерства здравоохранения во главе с заместителем министра. Олег Владимирович Гриднев возглавляет эту группу. <…> Сегодня они пройдут все наши маршруты и амбулаторные, и стационарные, посмотрят все основные стационарные больницы, которые мы готовим под COVID-19 под госпитализацию. И дальше мы снова будем встречаться, и обсуждать, где у нас есть тонкие места и где нужно усилиться, в том числе, может, за счет федеральных ресурсов, за счет федеральных резервов", - сказал Уйба.

Врио главы республики заявил, что пик заболеваемости в связи с заражением коронавирусом ожидается в Коми в конце апреля - начале мая и подчеркнул, что сам проявил инициативу и обратился за помощью в Минздрав России. "Пик заболеваемости мы ждем конец апреля - начало мая. Я попросил Михаила Альбертовича Мурашко, министра здравоохранения России, направить специалистов с тем, чтобы еще раз вместе посмотреть все те планы, которые мы наметили, по которым мы сегодня работаем, и будем работать на пике, и отработать алгоритмы по лечению", - пояснил Уйба.

На сегодняшний день в республике Коми подтвержден 481 случай заболевания COVID-19, из которых семь случаев добавились за последние сутки. Под наблюдением врачей остается 4298 пациентов. Выздоровел 21 человек, три человека скончались.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.