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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции число умерших пациентов с коронавирусом приблизилось к 20 тыс.

В реанимации сейчас находятся 5 744 пациента

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Почти 20 тыс. человек умерли во Франции после начала распространения нового коронавируса, при этом более 30 тыс. пациентов все еще остаются в больницах. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

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"На сегодняшний вечер насчитывается 19 718 человек, умерших в результате заражения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) за последние семь недель", - констатировал он. Саломон добавил, что из них 12 тыс. человек умерли в больницах, в то время как проверка в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях выявила к настоящему моменту уже 7 649 смертельных случаев.

"Мы все еще наблюдаем медленное отступление эпидемии, однако число госпитализированных остается все еще очень высоким. В настоящий момент 30 610 человек остаются в больницах, за день поступило 890 человек", - проинформировал он. По словам Саломона, всего с начала кризиса было госпитализировано около 80 тыс. человек, из них 36,8 тыс. были выписаны и признаны здоровыми.

Согласно информации санитарно-медицинского агентства Sante publique France, на 14:00 по местному времени (15:00 мск) во Франции было зафиксировано 112 606 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как отметил Саломон, в реанимации сейчас находятся 5 744 пациента. В то же время на графике, который демонстрировался в ходе выступления премьер-министра страны Эдуара Филиппа сразу после объявления последней сводки, в реанимационных отделениях страны значилось 5 833 пациента.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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