{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Италии за сутки от коронавируса умерли 433 человека

Общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23660 человек

РИМ, 19 апреля. /ТАСС/. Число летальных исходов от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Италии составило 433 случая. Такие данные распространил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии. Таким образом, общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23 660 человек.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число излечившихся превысило 47 тыс., за последние сутки выздоровели 2 128 человек. Таким образом, в последние несколько дней в Италии наметилась тенденция на небольшое снижение смертности, тогда как число излечившихся стабильно сохраняется на протяжении последних дней на уровне 2 тыс. человек.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 178 972 человека с суточным приростом новых случаев заражения коронавирусом чуть более 3 тыс. (3 047). Как отмечает газета Il Messaggero, почти вполовину за последние недели сократилось число новых случаев в столичной области Лацио и на южном острове Сицилия (87 и 45 случаев за последние сутки соответственно). При этом в Риме вновь зафиксирован рекордно низкий показатель новых случаев - 22. В Ломбардии, где сохраняется локальный эпицентр с наибольшим числом заражений и летальных исходов, за последние сутки число новых заражений не превысило тысячи (855).

По всей стране сохраняется строгий карантин, срок которого истекает 3 мая. Правительство в ближайшие дни должно принять решение о дальнейшей линии борьбы с пандемией и возможных послаблениях ограничительных мер. При этом образовательные учреждения, скорее всего, открыты не будут.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 81 тыс.
Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС