{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 81 тыс.

Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за сутки более чем на 6 тыс.

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 81 тыс., что на 4 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в воскресенье в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По состоянию на 11:00 мск 19 апреля в мире были зарегистрированы 2 241 359 инфицированных и 152 551 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 81 153, а количество летальных исходов - на 6 463. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 122 189 и 100 938 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 35 300, а умерших - на 3 737.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 821 860 человек, 38 258 умерли. По числу инфицированных за сутки - 37 589 - этот регион превосходит Европу, а умерших за последние 24 часа в нем меньше - 2 516.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 19 апреля в регионе выявлены 130 696 инфицированных и 5 621 летальный исход.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 695 353. Далее следуют Испания (191 726), Италия (175 925), Германия (138 897), Великобритания (114 221), Франция (110 721), Китай (84 201), Турция (82 329), Иран (80 868) и Россия (42 853).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом
Масса гуманитарного груза составила около 40 тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС