СМИ: власти Бельгии отказались от идеи бесплатной раздачи медицинских масок населению

БРЮССЕЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Бельгии отказались от идеи бесплатно раздавать маски населению после карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Вместо этого бельгийцам будут выдавать фильтрующую ткань, чтобы каждый мог сам сшить себе маску. Об этом сообщила в воскресенье местная газета Le Soir .

По ее информации, бургомистры всех 19 коммун (районов) Брюсселя получили письмо из аппарата федерального министра юстиции Коэна Гинса, который курирует проект по бесплатному распределению масок. В данном письме руководителей местных органов власти уведомили, что идея бесплатного распределения масок не будет реализована. Вместо этого жителям королевства "будут раздавать кусочки фильтрующей ткани, из которых они смогут сами делать маски дома"; заниматься их распределением предстоит местным властям.

Как отмечается, произведенные промышленным путем медицинские маски, которые Бельгия сейчас закупает за границей или пытается наладить их собственное производство, "будут распределяться по обычным коммерческим каналам", то есть будут отправлены в аптеки, где в настоящее время данный вид товара находится в очень большом дефиците.

14 апреля глава правительства Бельгии Софи Вильмес, объявив о продлении карантина в стране с 19 апреля до 3 мая, подчеркнула, что "ношение тканевых масок будет рекомендовано в любой ситуации, когда невозможно сохранить безопасную социальную дистанцию". Она также добавила, что бельгийские власти стремятся наладить производство дефицитного товара на государственном уровне. Позднее министру юстиции было поручено изучить возможности бесплатного распределения масок, чтобы сделать их ношение обязательным после отмены карантина.

Коронавирус в Бельгии

Число умерших в Бельгии от нового коронавируса за последние сутки выросло на 230 и, таким образом, составляет уже 5 683. За последние 24 часа выявлено 1 313 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 38 496.

С 14 марта в Бельгии действует жесткий общенациональный карантин. Его ввели до 5 апреля, затем продлили сначала до 19 апреля, позже - до 3 мая. В королевстве закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу. Часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений функционируют только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране. Жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах они обязаны соблюдать дистанцию.