Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве, которые из-за коронавируса вместо 9 мая состоятся позднее. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

"Я принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина, - подчеркнул Земан. - Предполагаю, что вместо 9 мая торжества [в Москве] пройдут в сентябре. Это было бы логично, так как в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая завершилась только война в Европе".

В четверг Владимир Путин объявил, что парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в текущем году не 9 мая, а позже, когда отступит угроза коронавируса.