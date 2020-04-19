Минобороны РФ доставило из Китая в Молдавию самолетом помощь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ доставило в Молдавию из Китая самолетом Ан-124 медицинскую помощь общим весом около 40 тонн для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 апреля Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая (КНР) в Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой, для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики Молдова", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что это первая совместная российско-китайская гуманитарная акция по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Воздушно-космические силы России доставили в Кишинев медицинское имущество общим весом около 40 тонн, сообщили в министерстве.