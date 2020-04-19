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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200

В столице умерли еще 28 пациентов, которым было от 44 до 98 лет
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Около 30 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Таким образом число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 200, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит", - сказали в штабе.

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В Москве, по последним данным, зафиксированы 24 324 случая заражения коронавирусом. 

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случаев заражения, выздоровели 3 057 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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