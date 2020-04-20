Guardian: британский гитарист, игравший с Дэвидом Боуи, умер после заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен, выступавший с Дэвидом Боуи и Шинейд О'Коннор, умер в Лондоне после заражения новым коронавирусом в возрасте 64 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian.

Селигмен был известным сессионным музыкантом, игравшим со многими известными исполнителями в 1980-х и 1990-х годах. На благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в июле 1985 года и собравшем множество заезд поп- и рок-музыки, он участвовал в выступлении Боуи.

В середине 1990-х Селигмен круто изменил свой карьерный путь, выучившись на юриста, и специализировался на правозащитной проблематике.

По данным, опубликованным британским Минздравом 18 апреля, у 114 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 15,4 тыс.