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Пандемия коронавируса нового типа

Guardian: британский гитарист, игравший с Дэвидом Боуи, умер после заражения коронавирусом

Мэттью Селигмен участвовал в выступлении Боуи на благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в июле 1985 года

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Британский бас-гитарист Мэттью Селигмен, выступавший с Дэвидом Боуи и Шинейд О'Коннор, умер в Лондоне после заражения новым коронавирусом в возрасте 64 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian.

Селигмен был известным сессионным музыкантом, игравшим со многими известными исполнителями в 1980-х и 1990-х годах. На благотворительном концерте Live Aid, состоявшемся в июле 1985 года и собравшем множество заезд поп- и рок-музыки, он участвовал в выступлении Боуи.

В середине 1990-х Селигмен круто изменил свой карьерный путь, выучившись на юриста, и специализировался на правозащитной проблематике.

По данным, опубликованным британским Минздравом 18 апреля, у 114 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 15,4 тыс.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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