В Кемерово из Таиланда прибыл вывозной рейс с российскими туристами

ТАСС, 20 апреля. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 76 российскими туристами, вылетевший в воскресенье из Бангкока, прибыл в Кемерово, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar .

Как сообщал ранее министр туризма Кемеровской области Антон Пятковский, воскресный вывозной рейс из Таиланда в Кемерово станет последним. Жители региона, не попавшие на него, останутся в королевстве до конца пандемии.

Также сообщалось, что на этот рейс будут допущены не только жители Кемерово, но и соседней Новосибирской области.

На этой неделе Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, а также рейс из Бангкока в Кемерово.