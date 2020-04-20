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В Кемерово из Таиланда прибыл вывозной рейс с российскими туристами

На родину вернулись 76 человек

ТАСС, 20 апреля. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 76 российскими туристами, вылетевший в воскресенье из Бангкока, прибыл в Кемерово, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

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Как сообщал ранее министр туризма Кемеровской области Антон Пятковский, воскресный вывозной рейс из Таиланда в Кемерово станет последним. Жители региона, не попавшие на него, останутся в королевстве до конца пандемии.

Также сообщалось, что на этот рейс будут допущены не только жители Кемерово, но и соседней Новосибирской области.

На этой неделе Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе были включены рейсы из Бангкока во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск, а также рейс из Бангкока в Кемерово.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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