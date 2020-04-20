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Пандемия коронавируса нового типа

Министры G20 заявили, что пандемия показала системные недостатки в здравоохранении

Они указали на "необходимость повышения эффективности глобальных систем здравоохранения путем обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и подготовленности"

ТАСС, 20 апреля. Пандемия COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) высветила системные недостатки в организации здравоохранения в странах мира. Об этом говорится в коммюнике по итогам состоявшегося в воскресенье совещания министров здравоохранения стран - членов Группы двадцати (G20). Оно прошло в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

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Министры G20 подчеркнули, что "здоровье и благополучие людей лежат в основе всех решений, принимаемых для защиты жизней, борьбы с болезнями, укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и смягчения социально-экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19".

Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 "высветила системные недостатки в системах здравоохранения". Она "показала уязвимости в способности мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии", отмечается в коммюнике. Главы ведомств также поделились национальным опытом и рассказали о принятых превентивных мерах для сдерживания пандемии.

Кроме того, министры указали на "необходимость повышения эффективности глобальных систем здравоохранения путем обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и подготовленности". Была подтверждена "озабоченность лидеров G20 в отношении связанных с пандемией рисков для развивающихся и наименее развитых стран, где системы здравоохранения и экономики могут быть менее способными к тому, чтобы справиться с этой проблемой".

На совещании также были обсуждены "необходимые действия для повышения готовности к пандемии, важность использования цифровых решений во время текущей и будущих пандемий, значимость безопасности пациентов и важность повышения качества систем здравоохранения".

В коммюнике подчеркнуто, что "министры здравоохранения G20 предпримут любые дальнейшие действия, которые могут потребоваться для сдерживания пандемии, и при необходимости вновь соберутся".

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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