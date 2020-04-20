МЧС советует предприятиям использовать облучатели и чистить кондиционеры

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС для избежания распространения коронавируса на работающих предприятиях советуют проводить регулярную влажную уборку, использовать облучатели и не реже раза в месяц чистить кондиционеры.

"На предприятиях работодатели обязаны обеспечить проведение профилактической дезинфекции, в том числе регулярно проветривать помещения, каждый день проводить влажную уборку с использованием дезинфекционных средств, чистить и дезинфицировать системы вентиляции и кондиционирования воздуха не реже одного раза в месяц", - говорится в рекомендациях МЧС.

Специалисты советуют для обеззараживания воздуха в помещениях ежедневно использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа, которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей. Их рекомендуют использовать в холлах, кабинетах, помещениях массового скопления людей.

МЧС также советует обрабатывать дезинфицирующими растворами входные зоны - ручки дверей, двери, поручни. Также важно обеспечить наличие средств для мытья рук.

Для проведения дезинфекции необходимо использовать только зарегистрированные дезинфекционные средства. Надежного результата можно достичь при использовании дезинфекционных средств из группы окислителей: хлорактивных и кислородактивных соединений.

Если на предприятии не удалось избежать заражения и один из сотрудников заболел коронавирусом, то обязательно нужно провести дезинфекцию всех поверхностей в его рабочем кабинете, а также предметов обстановки, дверных ручек, подоконников, столов, стульев и тумбочек. Сам кабинет надо обработать открытыми ультрафиолетовыми облучателями, аэрозолями, дезинфицирующими средствами при отсутствии людей в помещении. "Личные предметы заболевшего сотрудника нужно погрузить в растворы дезинфицирующих средств, а столовую посуду помыть в посудомоечных машинах при температуре не менее 65 градусов", - советуют специалисты.