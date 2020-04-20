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На Дальнем Востоке отремонтируют более трети воинских захоронений

Всего в регионе благоустроят 488 захоронений
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© Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 20 апреля. Каждое третье воинское захоронение, которое находится на Дальнем Востоке и связано со Второй мировой войной и предшествующими ей событиями, отремонтируют до 2025 года по федеральной целевой программе. Об этом ТАСС сообщил помощник заместителя министра обороны РФ, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО), генерал-майор Александр Кирилин.

"Федеральная целевая программа (ФЦП) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" рассчитана до 2024 года. Она в том числе предусматривает ремонт, реставрацию и благоустройство 9,7 тыс. воинских захоронений, 488 из которых находятся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Всего в дальневосточных регионах насчитывается 1,3 тыс. воинских захоронений - это данные паспортизации, которая уже 20 лет проводится местными властями совместно с военными комиссариатами. Таким образом, по федеральной программе на Дальнем Востоке отремонтируют 37% воинских захоронений", - сказал Кирилин.

По его словам, речь идет не только о захоронениях 1945 года, когда войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов участвовали в разгроме японских милитаристов, но и более ранних, относящихся к конфликтам на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году, у озера Хасан в 1938-м и возле монгольской реки Халхин-Гол годом позднее.

Согласно результатам паспортизации, половина всех воинских захоронений на Дальнем Востоке сосредоточены в двух регионах - в Приморском и Забайкальском краях. Более того, в Забайкалье и Приморье похоронены 11,2 тыс. советских воинов - это три четверти от общего числа защитников Отечества, погребенных на воинских захоронениях Дальнего Востока. "Это очевидно, поскольку в Приморье похоронены многие участники конфликта возле озера Хасан, а в Забайкалье - и воины, сражавшиеся в 1945 году в Маньчжурии, и те, кто участвовал в боях у реки Халхин-Гол", - пояснил член центрального совета РВИО.

Ранее неизвестные захоронения по-прежнему находят на Дальнем Востоке, особенно в труднодоступной местности. Кроме того, многие советские воины, в том числе с Дальнего Востока, погребены в Монголии и Китае. "По нашим данным, на территории этих стран расположено 95 захоронений советских воинов, в них покоятся почти 27,5 тыс. человек, имена 20 тыс. из них неизвестны", - отметил Кирилин.

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Памятники и мемориалы

Ко Дню Победы на Дальнем Востоке в порядок приводят не только воинские захоронения, но и памятники, мемориалы. Например, муниципалитеты Приморья выделили на это 36,1 млн рублей. Средства в том числе позволят установить памятник на братской могиле советских летчиков в Красноармейском районе, отреставрировать памятник морякам торгового флота во Владивостоке и мемориал "Память", посвященный участникам боев возле озера Хасан.

В соседнем Хабаровском крае до 2025 года намерены отремонтировать шесть воинских захоронений, установить 73 мемориальных знака и нанести на мемориальные сооружения 41 имя погибших при защите Отечества. Захоронения участников Великой Отечественной войны в Хабаровске благоустраивают и по городской программе "Забота". По ней ежегодно облагораживают 60-70 могил фронтовиков. "Мы работаем с поисковыми отрядами по выявлению могил тех, кто в годы войны умер от ран в госпиталях Хабаровска", - пояснил сотрудник администрации города Александр Нимчук.

Муниципалитеты Якутии в 2020 году планируют отремонтировать почти 200 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Большая работа намечена и в Забайкальском крае - в этом году мемориалы благоустроят в восьми поселениях региона. "Победа в Великой Отечественной войне - величайший подвиг нашего народа, поэтому мы стараемся сделать все, чтобы памятники, скверы и мемориалы, посвященные Победе, были сохранены", - сказала журналистам министр ЖКХ Забайкальского края Евгения Батуева.

На Дальнем Востоке устанавливают и новые памятники. Так, монументы участникам Великой Отечественной откроют в 2020 году в двух селах Еврейской автономной области - Смидович и Птичник. Сразу пять памятников планируют установить к Дню Победы в Улан-Удэ. Один появится на площади Славы и будет посвящен труженикам тыла и детям войны, а еще четыре бюста Героев Советского Союза откроют возле городских школ. "[Памятник труженикам тыла и детям войны включает] четыре бронзовые фигуры. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи", - уточнили в администрации города.

Забытые имена

Федеральная целевая программа по увековечению памяти погибших при защите Отечества, по словам Александра Кирилина, предусматривает и нанесение на мемориальные сооружения почти 250 тыс. имен защитников.

Эта работа идет и на Дальнем Востоке. Так в феврале в одном из городских парков Петропавловска-Камчатского появился уточненный список 55 членов экипажа подводной лодки "Л-16", погибших в октябре 1942 года в водах Тихого океана. В старой версии списка были ошибки в фамилиях моряков. Местные краеведы смогли уточнить координаты крушения подлодки. Теперь корабли, проходящие этот район, обязаны приспускать флаги и отдавать воинские почести погибшим морякам.

Мемориал с именами героев войны построят и в отдаленном селе Дюллюкю в Якутии. В селе обновят и содержание памятных табличек с именами ветеранов войны и тыла.

Обновляют такие таблички и в Забайкалье. "Нам удалось уточнить список погибших в годы войны от ран в госпиталях Читы и погребенных в пригородном поселке Песчанка. Сейчас на захоронении указаны имена 25 человек, а будет 125. Табличку поменяем в этом году. В целом же работа по уточнению числа погибших и их имен не прекращается", - отметил краевед, сотрудник администрации города Александр Лыцусь.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЯкутияЗабайкальский крайХабаровский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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