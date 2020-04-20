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Пандемия коронавируса нового типа

Российские разработчики создали робота-дезинфектора

Это модернизированная машина семейства "Юниор" от "Аврора роботикс"
' Avrora Robotics/YouTube'

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские разработчики создали модификацию робота для дезинфекции помещений в автономном режиме. Такая разработка может быть особенно актуальна в период пандемии нового коронавируса, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".

"Появилась инновационная альтернатива классическому процессу дезинфекции помещений, позволяющая осуществлять эту работу в автономном режиме или дистанционно оператором, обеспечивая полную безопасность жизни и здоровья задействованного персонала и значительно упрощая сам процесс обработки", - заявили в "Автонете".

Речь идет о модернизации робота семейства "Юниор" от "Аврора роботикс". Машина может использоваться в гусеничном или колесном варианте, ее грузоподъемность составляет 50 кг, что позволяет устанавливать специальный распылитель и резервуары для дезинфекционной жидкости. Ресурс работы "Юниора" на одном заряде составит около двух часов.

"Разработчики инвестировали в "Юниора" около 10 млн рублей. Мы считаем данное решение перспективным и требующим особого внимания рынка", - добавили в "Автонете".

В ближайшее время "Аврора роботикс" войдет в консорциум "Автодата.Рус" и будет передавать информацию о перемещениях всех своих роботизированных комплексов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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