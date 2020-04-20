В Приморье подвели итоги конкурса некоммерческих организаций

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) Приморского края, которые победили в первом в текущем году краевом конкурсе, получат от 500 тыс. до 1 млн рублей на социально значимые мероприятия. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья, общая сумма субсидий составит 25 млн рублей.

"По результатам конкурса поддержку получит 31 некоммерческая организация. Общий размер субсидий составит 25 миллионов рублей, каждая НКО-победитель конкурса получит из краевого бюджета на софинансирование своего проекта от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента внутренней политики Приморья Ольгу Ивченко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, конкурс был запланирован задолго до введения ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса и прошел по плану. На общую сумму поддержки ситуация не повлияла. Первый конкурс для НКО в этом году приурочили к проведению Года памяти и славы.

Среди инициатив, которые получат поддержку из краевого бюджета, есть проект "Военно-исторические реконструкции". Он подразумевает создание прототипа знаменитого разведывательного отряда "Победители", действовавшего в глубоком тылу противника в годы Великой Отечественной войны и рассчитан на участие 1,5 тыс. школьников из 18 муниципалитетов края. Еще один победивший проект предусматривает увековечивание более 130 имен героев войны, которые призывались на фронт из села Красный Яр в Пожарском районе Приморья.

Еще одна инициатива, которая также победила в конкурсе, связана с проведением серии краеведческих плаваний на парусно-моторных яхтах к архипелагу Римского-Корсакова. Школьникам и студентам расскажут о том, как появились названия островов и бухт, что связывает их с именами реальных личностей в истории освоения Дальнего Востока российскими первопроходцами.