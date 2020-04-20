{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Развитие Дальнего Востока

В Приморье подвели итоги конкурса некоммерческих организаций

Его победители получат 25 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) Приморского края, которые победили в первом в текущем году краевом конкурсе, получат от 500 тыс. до 1 млн рублей на социально значимые мероприятия. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморья, общая сумма субсидий составит 25 млн рублей.

"По результатам конкурса поддержку получит 31 некоммерческая организация. Общий размер субсидий составит 25 миллионов рублей, каждая НКО-победитель конкурса получит из краевого бюджета на софинансирование своего проекта от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента внутренней политики Приморья Ольгу Ивченко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, конкурс был запланирован задолго до введения ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса и прошел по плану. На общую сумму поддержки ситуация не повлияла. Первый конкурс для НКО в этом году приурочили к проведению Года памяти и славы.

Среди инициатив, которые получат поддержку из краевого бюджета, есть проект "Военно-исторические реконструкции". Он подразумевает создание прототипа знаменитого разведывательного отряда "Победители", действовавшего в глубоком тылу противника в годы Великой Отечественной войны и рассчитан на участие 1,5 тыс. школьников из 18 муниципалитетов края. Еще один победивший проект предусматривает увековечивание более 130 имен героев войны, которые призывались на фронт из села Красный Яр в Пожарском районе Приморья.

Еще одна инициатива, которая также победила в конкурсе, связана с проведением серии краеведческих плаваний на парусно-моторных яхтах к архипелагу Римского-Корсакова. Школьникам и студентам расскажут о том, как появились названия островов и бухт, что связывает их с именами реальных личностей в истории освоения Дальнего Востока российскими первопроходцами.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Президент Бразилии снова вышел на митинг вопреки рекомендациям по борьбе с коронавирусом
Ранее Жаир Болсонару неоднократно заявлял, что для большинства эта инфекция не опаснее "легкой простуды"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС