В Роспотребнадзоре оценили эффективность антибактериального мыла против коронавируса

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил, что в целях борьбы с коронавирусной инфекцией нет необходимости мыть руки исключительно антибактериальным мылом. Чтобы смыть вирус, достаточно использовать обычное мыло, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Так называемое "антибактериальное" мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы - не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, не существует понятия "стандартного" антибактериального мыла, поскольку в него добавляют различные добавки, а некоторые производители и вовсе используют эту пометку в качестве удачного маркетингового хода. В Роспотребнадзоре также напомнили, что частое мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус.

"Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода", - сообщили в ведомстве.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.