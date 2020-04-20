Жителям Чукотки компенсируют расходы за возврат авиабилетов

АНАДЫРЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Чукотки начали принимать заявления от жителей округа на получение компенсации расходов, связанных с уплатой штрафов и сборов авиакомпаниям при сдаче билетов из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте социальной политики правительства Чукотского автономного округа.

"Получить единовременную выплату, равную сумме уплаченных штрафов, смогут жители округа, которые сдавали билеты с датой вылета с 1 марта по 30 апреля. Условие одно - постоянная или временная регистрация на Чукотке сроком не менее полугода. Получить выплату можно обратившись к социальному работнику и предоставив документы, подтверждающие понесенные расходы", - сказали в департаменте.

Отмечено, что около 50 жителей округа уже обратились в органы исполнительной власти с соответствующими заявлениями.

Внутриокружное пассажирское авиасообщение ограничено на Чукотке до 30 апреля в связи с коронавирусом. С 2 апреля в регионе введен режим самоизоляции. На сегодняшний день на Чукотке зарегистрирован один случай заражения.

Президент Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения страны в связи с пандемией. Среди них - увеличение пособия по безработице до 12 тыс. рублей, дополнительные выплаты семьям с детьми, отсрочки предпринимателям по налогам и кредитным платежам, снижение страховых взносов для ряда компаний с целью повышения зарплат. На Чукотке одна из принятых властями мер поддержки - компенсация штрафов при сдаче авиабилетов.