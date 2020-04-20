{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что ожидает сохранения со стороны Группы двадцати поддержки глобального реагирования на COVID-19

ЖЕНЕВА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны "Большой двадцатки" (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом в мире оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры. С таким заявлением он выступил на состоявшемся 19 апреля в режиме видеоконференции совещании Группы двадцати. Текст его выступления распространила в Женеве в ночь с воскресенья на понедельник пресс-служба ВОЗ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Призываю страны G20 вместе работать над увеличением производства и справедливого распределения основных поставок и устранить торговые барьеры, которые ставят под угрозу жизнь работников здравоохранения и их пациентов", - сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что ожидает сохранения со стороны Группы двадцати поддержки "глобального реагирования на COVID-19". ВОЗ планирует в ближайшее время опубликовать очередной план реагирования на пандемию "с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа" борьбы с ней. Предыдущий такой план ВОЗ, рассчитанный на февраль - апрель, получил широкую поддержку со стороны доноров, пообещавших выделить более 900 млн долларов, информировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал G20 оказать помощь странам Африки принятием мер, включающих в себя "стимулы и облегчение долга, чтобы они могли сосредоточить внимание на борьбе с пандемией". "Мы глубоко обеспокоены тем, что вирус сейчас, как представляется, прокладывает себе дорогу в странах, у которых нет таких возможностей реагирования на него, как у многих государств G20, - констатировал он. - Срочно необходимо не только оказать странам поддержку в реагировании на COVID-19, но и обеспечить сохранение других основных услуг здравоохранения".

Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал приверженность G20 "борьбе с кризисом" и "обеспечению того, чтобы он никогда больше не повторился". "Пандемия высветила слабости в системах здравоохранения и глобальной подготовке", - констатировал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 19 апреля в мире были зарегистрированы 2 241 359 инфицированных и 152 551 умерший.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МВД: более половины всех мошенничеств в России совершаются с использованием IT-технологий
В министерстве отметили, что более половины мошенничеств совершаются с банковскими картами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС