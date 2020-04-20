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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые считают, что лесные пожары могут способствовать распространению пандемии

По мнению специалистов, частицы пыли в воздухе переносят коронавирус

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Лесные пожары, которые нанесли значительный ущерб в Сибири в 2019 году, могут стать фактором, способствующим распространению коронавируса в некоторых регионах. Этой точки зрения придерживается первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко. С его выступлением на заседании рабочей группы при СО РАН по преодолению коронавирусной инфекции ознакомила в понедельник корреспондента ТАСС ответственный секретарь этой рабочей группы Ольга Дорохова.

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"На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность (т. е. распространение) COVID-19", - считает Юрченко. В его институте занимаются математическими прогнозами распространения коронавируса и выработкой предложений по преодолению последствий пандемии.

По словам ученого, большое количество частиц пыли в воздухе способствует распространению инфекции. Дело в том, что пыль является естественным переносчиком коронавируса на дальние расстояния. При условии, что частицы вируса сохраняют активность до пяти суток, вероятность его распространения повышается.

Дорохова также сообщила о выступлении на заседании рабочей группы заместителя главного ученого секретаря СО РАН Юрия Аникина. Он считает, что необходимо создать комплексную прогнозную модель, учитывающую различные процессы при пандемии - биологические, экономические, социальные. Каждую отрасль, которую затрагивает эта модель, он предложил оценивать с привлечением специалистов данной отрасли.

Ученые Сибирского отделения, где была сформирована первая рабочая группа при РАН по борьбе с коронавирусом, ранее направили свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди них: проект производства самоочищающихся медицинских масок, разработка РНК-вакцины (на основе рибонуклеиновой кислоты), препятствующей на генетической основе распространению вирусной инфекции и снижающей ее патогенность. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала 1 апреля, что сейчас проводятся исследования 22 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, которые представлены СО РАН.

В июле 2019 года пожары начались в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Площадь, которую они прошли, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны. Ущерб экономике оценивается в 14 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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