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Пандемия коронавируса нового типа

Житель Иркутска оспаривает в суде введение режима полной самоизоляции в регионе

Ответчиком по иску выступает врио главы Иркутской области Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Иркутский областной суд принял к производству иск жителя Иркутска Валерия Тетерина, который требует признать незаконным введение в регионе режима полной самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Административное исковое заявление Тетерина Валерия Александровича принято к производству. Судебное заседание состоится 28 апреля", - сказали в пресс-службе.

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Как указано в материалах суда, истец оспаривает нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта РФ. Ответчиком по иску выступает временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона 18 марта подписал указ о введении в Приангарье режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Путем внесения изменений в указ в регионе был введен режим самоизоляции сначала на период с 31 марта по 5 апреля, затем он несколько раз продлевался, сейчас он действует до 26 апреля.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, зарегистрирован 71 случай заражении новым коронавирусом, число умерших выросло с двух до трех, 12 человек выздоровели, 56 находятся в больницах.

 

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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