Житель Иркутска оспаривает в суде введение режима полной самоизоляции в регионе

ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Иркутский областной суд принял к производству иск жителя Иркутска Валерия Тетерина, который требует признать незаконным введение в регионе режима полной самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как указано в материалах суда, истец оспаривает нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта РФ. Ответчиком по иску выступает временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона 18 марта подписал указ о введении в Приангарье режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Путем внесения изменений в указ в регионе был введен режим самоизоляции сначала на период с 31 марта по 5 апреля, затем он несколько раз продлевался, сейчас он действует до 26 апреля.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, зарегистрирован 71 случай заражении новым коронавирусом, число умерших выросло с двух до трех, 12 человек выздоровели, 56 находятся в больницах.