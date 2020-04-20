В России проведено более 2 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Более 2 млн исследований на коронавирус проведено в России, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

В России выявили 27 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

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"В Российской Федерации проведено более 2 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 135 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что за последние сутки было проведено 103 тыс. исследований.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.