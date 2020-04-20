ОП объявила о старте конкурса по отбору 43 членов нового состава палаты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ объявила о начале конкурса по отбору 43 граждан, которые войдут в новый состав палаты в качестве представителей общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила пресс-служба ОП в понедельник.

"Мы подошли к очень ответственному моменту в процессе формирования Общественной палаты - выбору кандидатов от НКО. Это активные граждане нашей страны, авторы социальных проектов, те, кто посвятил свою жизнь помощи другим и привык сам менять жизнь вокруг себя к лучшему", - приводит пресс-служба слова замсекретаря ОП, руководителя рабочей группы для организации и проведения конкурса Лео Бокерии.

Согласно законодательству, конкурсный отбор проводится по 14 направлениям общественной деятельности, которые определяет специальная рабочая группа. Документы по выдвижению кандидатов от общественных объединений и иных НКО будут приниматься в течение 30 дней. Информация о формировании Общественной палаты седьмого состава будет опубликована на сайте ОП.

В пресс-службе добавили, что в этом году отбор в новый состав палаты будет включать в себя новое направление - "Развитие института независимого общественного наблюдения".

Ранее секретарь Общественной палаты Лидия Михеева сообщала ТАСС, что по итогам конкурса по отбору 43 членов ОП будут организованы выборы, которые состоятся в июне 2020 года. Она добавила, что первое пленарное заседание седьмого состава палаты должно состояться не позднее 1 июля.

О палате

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля своим указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РФ. В частности, по президентской квоте в состав вошла действующий секретарь ОП, руководитель исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева. Также места в палате сохранили врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и шахматист Сергей Карякин. Среди новых членов ОП оказался фермер, участник конкурса "Лидеры России. Политика", член ОНФ Олег Сирота.

Общественная палата РФ - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года, численность - 168 членов (40 - по президентской квоте, 85 - от Общественных палат субъектов РФ, 43 - от общероссийских общественных объединений). Новый (седьмой) состав палаты будет работать по 2023 год.