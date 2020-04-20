Власти Бурятии выделили 5 млн рублей на гранты для турбизнеса

УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Бурятии выделило 5 млн рублей на гранты для турбизнеса в условиях пандемии. Средства в 2020 году получат компании, занимающиеся развитием сельского, экологического, социального и событийного туризма в республике, сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля поручил включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. Ранее в перечень включили предприятия МСП в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела.

"Правительство учредило гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма - сельского, экологического, социального и событийного туризма, проектов, направленных на повышение привлекательности Бурятии", - сказали в министерстве, уточнив, что общий объем выделенных средств в 2020 году составляет 5 млн рублей.

В связи с распространением коронавируса с февраля 2020 года в Бурятии наблюдается резкое снижение въездного турпотока из-за массовой отмены бронирования туров. Отменены крупные деловые, спортивные, культурные и событийные мероприятия, как в Улан-Удэ, так и в районах республики, что более чем на 70% снизило загрузку для гостиниц и отелей. "В целом за 2020 год ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд рублей, а это практически 80% от уровня 2019 года", - уточнили в министерстве.

Также правительство Бурятии подготовило меры поддержки организаций малого и среднего бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в республике. Для организаций туристской отрасли предусмотрены несколько видов поддержки. Для туроператоров республики - компенсация до 80% (не более 400 рублей за 1 кв. метр) затрат из республиканского бюджета арендной платы за помещения, используемые для оказания услуг. Гостиницы получат компенсацию затрат за пользование коммунальными услугами.

В качестве дополнительных мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма также перенесли сроки уплаты налогов, страховых взносов для микропредприятий, на полгода ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве, приостановлены проверки бизнеса.