Аксенов попросил жителей других регионов РФ воздержаться от поездок в Крым из-за пандемии

"Я убедительно прошу, воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты, крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда гостеприимно к вам относятся, уверен, что после снятия ограничительных меры мы с радостью будем вас ждать в гости. Другого выхода на сегодняшний день нет", - сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

По словам Аксенова, в Крыму, как и в других регионах РФ, действует режим повышенной готовности, который предусматривает ряд ограничительных мер. Работают сегодня только системообразующие предприятия, при этом предприятия сферы услуг, общепит закрыты.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 1 809 человек, под домашним - 1 567, в стационарах - 74, в обсерваторах - 168. В регионе 45 подтвержденных случае заражения коронавирусом, выписаны из больниц 22 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное.