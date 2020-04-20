СК выявляет видеоролики с пранкерством и издевательствами над учителями

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ стал выявлять в интернете видеоролики о дистанционном обучении, где подростки оскорбляют и издеваются над учителями. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Все чаще в Сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей", - сказала она.

По ее словам, введенная из-за распространения коронавируса форма дистанционного обучения - это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. "Тем не менее, демонстрируемое в видеороликах недостойное и оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких "горе-авторов" препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей", - сказала Петренко.

Особое недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет. "Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям", - подчеркнула Петренко.

"Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния", - сказала Петренко.