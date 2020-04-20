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В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Число инфицированных выросло на 1 426

СИНГАПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 1 426, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минздрава республики.

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"Число новых случаев увеличилось на 1 426, всего в стране было подтверждено 8 014 инфицированных", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, "в основном, среди зараженных рабочие-мигранты".

На прошлой неделе власти приступили к расселению крупных общежитий, где проживали рабочие. Кроме того, с понедельника практически полностью приостановлена работа на всех строительных объектах, где преимущественно заняты выходцы из стран Южной Азии.

Власти Сингапура с 7 апреля по 4 мая ввели режим частичного карантина. Это подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Кроме того, занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. При этом продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, парикмахерские, а кафе и рестораны продают еду только навынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают функционировать.

Между тем правительство призвало население оставаться дома, выходить только за самым необходимым, соблюдать социальную дистанцию, не собираться в группы. Кроме того, обязательным является ношение масок во всех местах.

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