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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4 268

За сутки умерли 44 человека
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 268 человек и сейчас составляет 47 121 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 446 человек, 405 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В России нарастающим итогом зарегистрирован 47 121 случай (+10%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за весь период - 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 405 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 1 935 (45,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, не имеющие симптомов.

Новые 2 026 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 26 352 инфицированных. Также заразившиеся выявлены в еще 75 регионах. По числу новых случаев также лидируют Московская область - 578 заразившихся, Нижегородская область - 113, Санкт-Петербург - 86, Ростовская область - 60, Мурманская область - 46, Чеченская Республика - 45, Республика Башкортостан - 45 инфицированных.

За прошедшие сутки были выписаны 155 человек в 21 регионе, в том числе 75 в Москве, 14 в Московской области, 12 в Липецкой области и 11 в Республике Коми.

Летальные случаи подтверждены в Москве (28), Республике Башкортостан (4), Краснодарском крае (3), Красноярском крае (2), Калужской области (2). По одному человеку умерли в Нижегородской области, Республике Чувашия, Ивановской области, Архангельской области и Хабаровском крае.

В новость была внесена правка (11:02 мск) – передается с уточнением формулировки в последнем абзаце, речь идет о бессимптомных случаях.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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