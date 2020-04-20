Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи

Отмененный отдых, работа из дома и усиленная гигиена. Как пандемия изменила жизнь россиян

"С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона", - сказала Тюрина.

При этом в основном спросом пользуются поездки в августе - сентябре, приходят заявки на октябрь - ноябрь, а по июню - июлю ситуация пока не понятная, туристы присматриваются, отметила она.

О старте бронирования летних туров в Сочи на базе чартерных перевозок авиакомпанией Azur Air 20 апреля объявил туроператор "Интурист". Чартерные вылеты по летней полетной программе стартуют 1 июня и продлятся до конца октября 2020 года, говорится в сообщении "Интуриста", поступившем в ТАСС. Вылеты планируются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

"В настоящий момент мы прорабатываем расширение географии прилета и по другим курортам черноморского побережья, а также вопрос расширения городов вылета в аэропорт Адлера. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров без увеличения стоимости", - отметил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, слова которого приводит пресс-служба.

Восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например, на курорты Краснодарского края и Крыма, прогнозировал ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Туроператоры также ожидают, что после стрессовой ситуации с карантином и длительной самоизоляцией у россиян возникнет потребность в оздоровительном отдыхе и лечении, в отдыхе с программами по снижению веса, сообщила Тюрина. Запросы на такие туры есть уже сейчас, добавила она.