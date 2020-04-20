{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи

Спросом пользуются поездки в августе и сентябре
Сочи Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

На эту тему
Отмененный отдых, работа из дома и усиленная гигиена. Как пандемия изменила жизнь россиян

"С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона", - сказала Тюрина.

При этом в основном спросом пользуются поездки в августе - сентябре, приходят заявки на октябрь - ноябрь, а по июню - июлю ситуация пока не понятная, туристы присматриваются, отметила она.

О старте бронирования летних туров в Сочи на базе чартерных перевозок авиакомпанией Azur Air 20 апреля объявил туроператор "Интурист". Чартерные вылеты по летней полетной программе стартуют 1 июня и продлятся до конца октября 2020 года, говорится в сообщении "Интуриста", поступившем в ТАСС. Вылеты планируются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

"В настоящий момент мы прорабатываем расширение географии прилета и по другим курортам черноморского побережья, а также вопрос расширения городов вылета в аэропорт Адлера. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров без увеличения стоимости", - отметил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, слова которого приводит пресс-служба.

Восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например, на курорты Краснодарского края и Крыма, прогнозировал ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Туроператоры также ожидают, что после стрессовой ситуации с карантином и длительной самоизоляцией у россиян возникнет потребность в оздоровительном отдыхе и лечении, в отдыхе с программами по снижению веса, сообщила Тюрина. Запросы на такие туры есть уже сейчас, добавила она.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 200 тыс.
Кроме того, за сутки из-за коронавируса умерли 399 пациентов, этот показатель стал самым низким почти за месяц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС