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Пандемия коронавируса нового типа

"Когда все это закончится". Что стали чаще спрашивать у "Яндекса" во время самоизоляции

Люди стали чаще интересоваться виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами и медитацией
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россияне все чаще интересуются в интернете, чем занять себя на самоизоляции, как организовать удаленную работу, а также про пособия по безработице. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекса".

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В последний месяц люди, очевидно, стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от вируса: мытьем рук, масками, антисептиками. Подскочил, а затем упал интерес к покупке народных средств: имбиря и куркумы.

На фоне изоляции люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы: например, виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами, медитацией. Необычно часто за последнее время "Яндекс" спрашивали "когда все это закончится".

Традиционно высокий спрос на запросы "чем заняться" и "доставка", при этом падает интерес к схемам метро и "завязать галстук". Также из данных "Яндекса" следует, что растет интерес к чтению, компьютерным играм, онлайн-концертам, домашним физическим упражнениям. Падает число таких запросов, как "купить айфон", "купить чемодан", а также интерес к сервисам типа Airbnb и BlaBlaCar.

Стремительный рост показали запросы "пособия по безработице", а спрос на вакансии, напротив, упал. Люди стали меньше спрашивать "Яндекс" про будильники, но чаще - про то, как организовать удаленную работу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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