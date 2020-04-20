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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умер начальник ППС Западного округа УВД от осложнений, вызванных коронавирусом

По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В Москве скончался от осложнений, вызванных коронавирусом ,начальник ППС УВД по Западному административному округу столицы. Болезнь у него протекала тяжело, в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ. По предварительной информации, сотрудник полиции мог заразиться на работе", - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал "База" сообщал о том, что несколько недель назад почти все руководство УВД по ЗАО ушло на карантин из-за сотрудника полиции, зараженного коронавирусом, который общался почти со всем руководством.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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