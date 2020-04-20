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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Военные прокуроры не выявили нарушений при проверке медцентра в Нижнем Новгороде

Проверяющие пришли к выводу, что медицинское учреждение готово к приему пациентов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Главной военной прокуратуры Западного военного округа (ЗВО) провели проверку готовности многофункционального медицинского центра Минобороны РФ в Нижнем Новгороде, сданного в эксплуатацию 17 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы министерства.

"По итогам проверки недостатков или нарушений в несоответствии заявленным требованиям не выявлено. Многофункциональный медицинский центр МО РФ полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Строительство 16 медицинских центров в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией ведется в четырех военных округах по поручению президента РФ, на эти цели выделено почти 8,8 млрд рублей. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что центры будут построены к 15 мая, позднее его заместитель Тимур Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика. Работы по строительству центров контролируются в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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