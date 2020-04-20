В Южной Корее не исключают повторной вспышки коронавируса зимой

ТАСС, 20 апреля. Распространение коронавируса нового типа проблематично остановить в кратчайшей перспективе, сохраняется вероятность повторной вспышки инфекции с приходом зимы. Такое мнение в понедельник высказала директор национального Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи Чон Ын Ген.

"Существует вероятность того, что с наступлением зимы в благоприятной для появления инфекции среде коронавирус снова начнет широко распространяться", - приводит слова Чон Ын Ген агентство Yonhap. Ссылаясь на данные экспертов, она заявила, что "в короткие сроки остановить эпидемию будет проблематично ввиду того, что во многих случаях болезнь протекает при легких симптомах или при их отсутствии".

Она отметила, что властям следует приготовиться к продолжительной борьбе с вирусом из-за отсутствия на данный момент точных данных о выработке иммунитета после заражения. "Распространение инфекции может затянуться на срок от одного года до нескольких лет", - сообщила Чон Ын Ген.

По состоянию на понедельник, число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 13 и достигло 10 647. Общее число летальных исходов составило 236, всего с начала распространения инфекции в стране вылечились 8 114 человека.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.