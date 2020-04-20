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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России

Президент обсудит с экспертами эффективность предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник ознакомится с прогнозами экспертов по развитию ситуации с коронавирусом в РФ, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

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"У президента запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во встрече примут участие "ведущие эксперты".

По словам Пескова, предстоит "понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции, и о режимах профилактики".

Песков отметил, что предполагается выступление экспертов, среди которых вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных медицинских центров, а также вице-премьера Татьяны Голиковой, мэра Москвы Сергея Собянина.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на понедельник в рабочем графике Путина также значится международный телефонный разговор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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