Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 200 тыс.

МАДРИД, 20 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 200 210 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил в понедельник Минздрав королевства.

В ведомстве уточнили, что 20 852 человека умерли, 80 587 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 266. Кроме того, за сутки из-за коронавируса в Испании умерли 399 пациентов, данный показатель стал самым низким почти за месяц. Наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в стране 1 апреля - тогда жертвами стали 950 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Ожидается, что 22 апреля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит действие режима до 9 мая включительно. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей в возрасте до 12 лет, чтобы они могли выходить на улицу.