Фонд Хабенского запустил благотворительную акцию в группе "Изоизоляция"

"Изоизоляция" - группа в Facebook, созданная в конце марта. Ее участники предлагают свои версии картин известных художников, созданные из подручных средств. Важным условием является создание работы именно в самоизоляции. В группе уже около 524 тыс. участников. В понедельник Константин Хабенский дал старт проекту #изотворительность, показав свою версию картины "Бедуин" Константина Маковского.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил в понедельник благотворительную акцию #изотворительность. Организаторы с 20 по 24 апреля ежедневно будут выбирать самый популярный пост в группе " Изоизоляция " и фиксировать количество собранных им лайков, которые банк "Открытие" переведет в рубли и направит соответствующие суммы на реализацию программ фонда, рассказали ТАСС в фонде.

"С момента наступления карантина наш фонд, как и все остальные вокруг, постарался перевести в онлайн те форматы, с которыми это было возможно: например, мы начали собирать средства для наших подопечных не на привычных офлайн-концертах, а во время онлайн-трансляций. #изотворительность - еще один пример того, как может выглядеть фандрайзинг благотворительного фонда в период, когда все сидят по домам и соцсетям", - сказала ТАСС Алена Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

С 20 по 24 апреля организаторы акции утром каждого дня будут выбирать самую популярную публикацию за предыдущие сутки, фиксировать количество лайков на данной публикации и около 12:00 отмечать ее соответствующим комментарием. 25 апреля суммируется зафиксированное ранее количество лайков на пять самых популярных публикациях. Организаторы призывают всех, кто выкладывает публикации в группу "Изоизоляция" с 20 по 24 апреля, ставить хештег #изотворительность, чтобы максимально распространить информацию о благотворительной акции.

К акции подключатся друзья благотворительного фонда - актер Анатолий Белый, футболист Александр Кержаков, певец Баста и публицист Александр Цыпкин. "Я рада, что вместе с банком "Открытие", проектом "Изоизоляция" и нашими звездными друзьями нам удалось придумать такой бодрый и нестандартный способ не только развлечь пользователей Facebook, но и собрать средства для наших маленьких подопечных. Думаю, что смелость, чувство юмора и готовность видеть возможности вокруг даже в такое сложное время - это то, что позволяет нам всем двигаться вперед", - добавила Мешкова.