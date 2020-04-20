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Водительские права с истекшим с 1 февраля до 15 июля сроком действия продлят до их замены

В МВД уточнили, что если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Водительские удостоверения, которые истекают или истекли в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, будут действительны до их замены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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"В соответствии с указом президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом", - сказал собеседник агентства, добавив, что водители, имеющие такие права, не будут привлекаться к административной ответственности.

Также в ведомстве отметили, что продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. "В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - отметили в МВД.

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