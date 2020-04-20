В больнице в Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердили у 78 человек

"В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. <…> Медучреждение закрыто на карантин", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram .

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Городская больница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин после того, как у 78 пациентов и врачей предварительно подтвердился коронавирус. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Куйвашев.

Куйвашев добавил, что у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится в тяжелом состоянии. Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который заразился от соседки.

"Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции", - отметил губернатор.

В Свердловской области зарегистрировано 149 случаев коронавируса, выписано 55 заразившихся, один человек умер. На данный момент состояние девяти человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные - в удовлетворительном состоянии.

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