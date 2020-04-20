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Пандемия коронавируса нового типа

"Каннские львы" запустят обучающую онлайн-платформу вместо отмененного фестиваля

Запланированы мастер-классы, лекции и обсуждения с ведущими представителями рекламного бизнеса

ТАСС, 20 апреля. Международный фестиваль "Каннские львы", считающийся наиболее авторитетным в области производителей рекламы, объявил о запуске обучающей онлайн-платформы Lions Live в связи с отменой смотра в этом году из-за пандемии коронавируса. Темой этого года станет "Креативность имеет значение", сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на организаторов фестиваля.

"Впервые за около 70 лет мы не можем собрать всех представителей индустрии вместе в одном физическом месте в июне (традиционное время проведения фестиваля - прим. ТАСС). "Lions Live: креативность имеет значение" предоставит индустрии виртуальную платформу для сотрудничества, обучения и решения проблем, поскольку сегодня, как никогда, креативность действительно имеет значение", - приводит журнал слова управляющего директора фестиваля Саймона Кука.

Lions Live пройдет с 22 по 26 июня, доступ к нему будет полностью бесплатным. Также на время работы платформы будет открыт доступ к архиву фестиваля, содержащему около 200 тыс. рекламных роликов и порядка 1,6 тыс. лекций.

В рамках Lions Live состоятся мастер-классы, лекции и обсуждения с ведущими представителями рекламного бизнеса. Кроме того, планируется проведение отдельной секции, посвященной влиянию ситуации с коронавирусом на индустрию.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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