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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге назначили компенсации медикам до 1 млн рублей при заражении коронавирусом

В случае смерти медработника из-за коронавируса, единовременную выплату смогут получить члены его семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи больным, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

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"Медицинские работники, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией, а также члены семей указанных медицинских работников имеют право на получение в 2020 году дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте городского правительства.

Согласно документу, в случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. "В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам семьи медицинского работника предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей", - отмечается в документе.

Ранее главврач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев сообщил, что в стационар госпитализированы 137 медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 1846 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 253 человека, умерли восемь.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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