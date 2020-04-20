Правоохранители в городе Свободном получат почти 155 квартир к 2022 году

ТАСС, 20 апреля. Сотрудники правоохранительных органов, которые будут работать в городе Свободном Амурской области, получат общей сложности к 2022 году 155 новых квартир, из них 35 выделены уже в текущем году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Приамурья по итогам селекторного совещания, которое провел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

В Свободном, который находится в 146 км от Благовещенска, проживают 53,6 тыс. человек. Долгосрочный план социально-экономического развития города разработан по поручению президента страны Владимира Путина и рассчитан до 2025 года.

"Было рассмотрено мероприятие, связанное с обеспечением жильем в Свободном сотрудников правоохранительных структур. На 2020 год в городе уже подобрано 35 жилых помещений. Также планируется возведение двух 60-квартирных домов. Согласно плану, один из них будет сдан в 2021 году, а второй - в 2022. Александр Козлов предложил региональным руководителям структур лично оценить качество предлагаемого жилья", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе совещания участники обсудили развитие электросетевого комплекса Свободного и возведение мусороперерабатывающего комплекса вблизи города. В рамках регионального проекта "Экология" ведутся работы по обоснованию инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 100 тыс. тонн. Также правительство рассматривает и другие варианты обеспечения экологической безопасности города.

"Хочу отметить, что сейчас в стране в целом складывается напряженная экономическая и эпидемиологическая ситуация. И наша с вами общая задача - не допустить срывов сроков по объектам. Максимально стабилизировать процессы: чтобы вовремя прошли конкурсные процедуры, чтобы работы по объектам начались по графику. Лучше превентивно принять меры, чем потом нагонять упущенное", - приводит пресс-служба слова министра.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра. В целом на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых живут 80% населения региона, или 6,6 млн человек.