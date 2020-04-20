Митрополит Тихон призвал не подводить врачей, посещая храмы во время пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призвал верующих не подводить врачей и власти и не посещать храмы во время борьбы с пандемией коронавируса.

"Конечно же, в храме можно заболеть вирусными инфекциями, подхватить их в этой толпе. Сейчас, когда такая пандемия тяжелейшая и все силы нашей страны и наших людей брошены на то, чтобы ее преодолеть, жертвенное служение, в первую очередь, врачей, органов охраны, санитарных служб, политиков, государственных и муниципальных структур - и мы сейчас будем всех подводить? Вздохнув, сокрушившись, мы призываем сейчас не идти в храмы", - сказал он в "Яндекс.Эфире" шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе в понедельник.

Он отметил, что недоверию к информации об опасности пандемии способствует то, что люди в нашей стране "привыкли крайне скептически ко всему относиться - многое в нашей истории содействовало такому подходу". "У людей уровень недоверия очень высок. Вот этим всем утверждениям о том, что никакой опасности особой коронавирус не представляет, к сожалению, люди начинают верить <...> На фоне этого общего недоверия развивается крайне опасная бравада, бравада о том, что ничего не случится", - добавил митрополит Тихон.

В проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному официальным сайтом РПЦ, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля прошли без прихожан в связи с требованием санитарных властей. Из-за принятых против распространения инфекции мер прошло без прихожан и пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.