Правительство расширило перечень товаров первой необходимости

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.
Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.
Данные наименования правительство внесло вместо ранее значившихся в перечне санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук.
28 марта правительство России в связи с распространением коронавируса нового типа утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. На данный момент в него входят 24 категории товаров.