Правительство расширило перечень товаров первой необходимости

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.

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Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Данные наименования правительство внесло вместо ранее значившихся в перечне санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук.

28 марта правительство России в связи с распространением коронавируса нового типа утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. На данный момент в него входят 24 категории товаров.