Путин: распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать

Он констатировал, что рост наблюдается "не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в других регионах". "За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", - отметил президент.

Путин сказал, что прогноз о распространении заболеваемости был именно такой, к нему готовились.

Президент отметил, что собрал на нынешнее совещание ведущих ученых-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров, поскольку для властей всех уровней "крайне важны их профессиональные оценки и рекомендации". "Поэтому и дальше будем находиться с вами на постоянной связи", - заверил Путин, обращаясь к экспертам.

Глава государства знает, что вся информация по заболеваемости анализируется, сравнивается с показателями других стран. "Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение", - заявил президент. Однако, он уверен: "Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать".

Сгладить рост заболеваемости

Президент предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. Он поставил задачу сгладить рост заболеваемости.

"Пик заболеваемости еще впереди", - подчеркнул Путин, сославшись на мнение специалистов. По его словам, "нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений".

Президент констатировал, что "сейчас работа идет по всем направлениям". "В том числе, к концу этой, к началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах", - уточнил Путин. Он заверил, что "в такой подготовке учитываются все возможные сценарии развития событий".

Глава государства обратился к экспертам, участвующим в совещании, с вопросом о том, как они оценивают текущую ситуацию, динамику распространения эпидемии в России, какой прогноз могут дать на ближайшие три - семь - десять дней, на месяц, в том числе по числу случаев тяжелых осложнений болезни, требующих обязательной неотложной госпитализации, достаточно ли уже создаваемых резервов по местам в больницах, запасам лекарств, аппаратов ИВЛ, средствам индивидуальной защиты.

"Для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная надежная защита от заражения", - указал президент. Он поинтересовался рекомендациями специалистов, как обеспечить такую защиту.

Внедрение лучших практик регионов

Путин потребовал эффективно внедрять по всей стране лучшие практики регионов по борьбе с коронавирусом. "Надо будет посмотреть и на те регионы, где накопилось больше всего проблем, и на те, которые работают эффективно, как, например, губернатор Сергей Цивилев в Кемеровской области. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны", - заявил он.

Глава государства отметил, что договорился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, чтобы тот провел совещание с главами регионов в ближайшее время на эту тему.

Ранее в понедельник Мишустин рассказал о планах в ближайшие дни обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом. По его словам, это совещание он хочет провести, "чтобы проверить, насколько региональные власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом, а если где-то работа идет медленно - понять причины и оперативно принять необходимые решения".

Алгоритмы лечения COVID-19

Президент обратил внимание на то, что у медиков должны быть заранее разработаны алгоритмы лечения коронавирусной инфекции для оказания помощи всем категориям заболевших. "С заражением и болезнью может столкнуться каждый и очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причем всех возрастов, пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями", - сказал глава государства.

Особое внимание он просил уделить беременным женщинам и детям. "Особого внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы, и, конечно, дети, в том числе и новорожденные. Прошу на этих вопросах остановиться отдельно", - сказал президент, обращаясь к участникам совещания.