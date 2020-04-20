Петербург и Москва возглавили список городов с высоким качеством жизни

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Севастополь и Тверь вошли в топ-5 рейтинга городов с самым высоким качеством жизни по итогам первого квартала 2020 года. Об этом свидетельствует исследование Финансового университета при правительстве РФ, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Города-чемпионы по качеству жизни в 1 квартале 2020 года - это Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Новороссийск, Сургут, Иваново и Рязань", - говорится в документе.

В рамках исследования качество жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек измерялось по следующим составляющим: конфликтность социальной среды - бытовая преступность, напряженность отношений на финансовом рынке, готовность судиться по разным поводам, уровень дохода горожан, готовность уехать из своего города в течение ближайших лет, интерес населения к культурным ценностям (театрам, библиотекам, музеям и т.п.).

Исследование проводилось с использованием социологического опроса и показало, что самая низкая напряженность социальной среды сегодня характерна для следующих городов Грозный, Нижний Тагил, Набережные Челны, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Тверь, Тольятти, Магнитогорск, Владикавказ, Волжский, Москва. Высоким уровнем социальной напряженности отличаются Саранск, Барнаул, Иркутск, Томск, Петрозаводск, Оренбург и несколько других городов.

Самым высоким уровнем доходов, и, соответственно, уровнем потребления в первом квартале 2020 года отличались Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижневартовск, Тюмень, Ярославль, Мурманск. Города с самым низким уровнем потребительской активности (готовности приобретать различные товары и услуги), согласно данным исследования - это: Якутск, Владикавказ, Улан-Удэ, Астрахань, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Ставрополь.

Самым высоким уровнем развития культурной среды отличаются следующие города: Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Архангельск, Уфа, Пермь, Красноярск, Казань, Севастополь, Тула, Ростов-на-Дону, Рязань, Йошкар-Ола, Иваново, Петрозаводск. Меньше всего интереса к культурным ценностям исследование выявило в городах Чита, Якутск, Астрахань, Волжский, Пенза, Оренбург.