Эксперт рассказал об особенностях лечения онкологических заболеваний в условиях пандемии

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Пациенты с онкологическими заболеваниями в России, несмотря на ситуацию с коронавирусом, получают медицинскую помощь в полном объеме. При этом, оптимизация лечения позволяет минимизировать риски осложнений без ущерба здоровью онкопациентам, которые также находятся и в группе риска по новой коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), заместитель директора по научной работе НИИ клинической онкологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ, профессор Сергей Тюляндин.

"Вся онкологическая служба продолжает свою работу, и для больных, для которых уже начато лечение, оно, как правило, продолжается. Если уже начато лечение химиотерапевтическое, я говорю о пациентах без COVID-19, <...> мы его продолжаем. Другое дело, что мы можем изменить временные интервалы его проведения. Например, изначально было принято решение вводить лекарства еженедельно, но сегодня это неудобно, потому что нужно максимально сократить число визитов и пребывание пациента в учреждении, поэтому мы переходим на трехнедельное введение наших лекарств. Кроме того, если изначально планировалась более агрессивная химиотерапия, более высокие дозы, то сейчас мы уменьшаем дозы, чтобы сократить риск возникновения нежелательных побочных эффектов", - рассказал он.

Кроме того, пациенту рекомендуется обратиться за химиотерапией в медучреждение по месту жительства, а не ехать в другой город или федеральный центр, если для этого нет острых показаний. Что касается хирургического вмешательства, сегодня врачи также стараются сократить число операций, если это не сопряжено с риском для здоровья и жизни онкопациента. "Хирурги, если это возможно, стараются не делать операций, которые сопряжены с последующей необходимостью длительного пребывания больного в реанимации и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), потому что это сопряжено с риском. Если доктора ожидают какие-то серьезные, опасные для жизни осложнения от опухоли, например, кровотечение или кишечную непроходимость, то в этом случае риск от онкологических осложнений гораздо выше, чем риск от возможного COVID-19, тогда, конечно, делается операцию", - пояснил Тюляндин.

При этом профессор отмечает, что пациенту с опухолью могут отложить операцию, заменив ее химиотерапией. "Если нет угрожающих для здоровья вещей, то ему проводится сейчас системная химиотерапия или гормонотерапия для того, чтобы выиграть время, уменьшить размер опухоли и затем, когда вся эта пандемия пойдет на спад, уже тогда его прооперировать в более комфортных условиях. Было показано, что для многих опухолей полезно и результаты лечения улучшаются, если операции предшествует системная химиотерапия, - добавил врач. - Проводится сейчас и лучевая терапия, другое дело, что, опять же, за счет увеличения разовой дозы, уменьшается число визитов, то есть, сокращаются сроки проведения лучевой терапии".

Подозрение на онкозаболевание, что делать?

Говоря о людях, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, или впервые поставлен данный диагноз, профессор Тюляндин отмечает, что вся онкологическая служба в регионах работает и человек может обратиться за помощью в онкодиспансер по месту жительства. В данном случае специалист принимает решение о назначении лечения, в зависимости от течения болезни и эпидемической ситуации по коронавирусу в регионе.

"Каждый пациент рассматривается индивидуально и взвешивается риск для здоровья, в зависимости от онкологического заболевания и потенциальный риск от возможности заражения COVID-19. <...>. Если риск от онкологического заболевания выше, то пациенту начинают лечение", - пояснил эксперт.

Меры безопасности

Врачи также рекомендуют пациентам с онкологическими заболеваниями, которые лечатся таблетированными препаратами с определенным планом лечения, не приходить в медучерждение без особой надобности. "Таких сейчас много, поэтому мы рекомендуем выдать им сразу таблетированные препараты на два-три месяца, чтобы они спокойно продолжали запланированное лечение, а когда все закончится, они вернутся к нам на контрольное обследование", - рассказал Сергей Тюляндин. Он также добавил, что отложить посещение медучреждения следует и тем, кто приходит на плановые приемы или контрольные обследования после прохождения лечения.

В целях безопасности сокращается и время нахождения в стационаре пациентов после химиотерапии. Например, не более суток - для тех, кто приехал в федеральный центр в Москве из регионов. "Кроме того, многих пациентов мы переводим в дневной стационар, москвичей, например. Они приходят в дневной стационар, при наличии готовых положительных анализов, им проводится процедура, и они уходят домой", - пояснил специалист.

Кроме того, активно практикуется телемедицина, а также телеконференции между специалистами, сказал эксперт.