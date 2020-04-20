Путин спросил у экспертов, нужны ли новые упреждающие меры в борьбе с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 20 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник поставил вопрос о необходимости дополнительных упреждающих решений в борьбе с распространением коронавируса. Он при этом подчеркнул, что надо минимизировать влияние пандемии на занятость и доходы граждан.

"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил самоизоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, <...> сумели и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения", - сказал глава государства на совещании в режиме видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке. "Как вы думаете, достаточны ли уже введенные профилактические меры, в том числе в столице? Что еще, по вашему мнению, мы должны сделать сегодня, какие дополнительные упреждающие решения принять?" - обратился Путин к экспертам, участвующим в заседании.

Он подчеркнул, что главным является защита жизни и здоровья людей, поэтому власти будут, "только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций".

"Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно, но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан", - сказал Путин, подчеркнув, что эти вопросы сейчас крайне остро волнуют людей.

Мощности для производства вакцины

По словам президента, мощности для производства нужных объемов вакцины от коронавируса, когда она появится, планируется зарезервировать заранее. Он попросил экспертов, участвующих в заседании, высказать мнения о возможных сроках разработки вакцины.

"Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах", - сказал Путин. Он поинтересовался также, какая дополнительная финансовая и организационная помощь необходима научным коллективам. "И если нужно, то соответствующие поручения, можете не сомневаться, дам незамедлительно", - подчеркнул глава государства.

Президент при этом отметил, что хорошо понимает, какой сложный и кропотливый научный поиск ведется в этом направлении. "Загадывать здесь трудно, невозможно, ведь вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность, понимаю в этой связи, какая колоссальная ответственность за результат лежит на разработчиках", - сказал Путин.

Он обратил внимание также на постоянный поиск методик лечения больных с коронавирусом, подбор новых препаратов и их комбинаций. В связи с этим Путин спросил у экспертов, что из этого опыта, в том числе зарубежных стран, нужно шире использовать в России.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди участников этого совещания - вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных медицинских центров.